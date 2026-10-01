È arrivato un pareggio per l'Inter Women nella seconda giornata della Fase Campionato di UEFA Women's Champions League. Le nerazzurre sono riuscite a centrare l'1-1 nel recupero grazie alla rete di Ivana Andrés, che ha regalato alla squadra di Sassarini un punto potenzialmente prezioso nel cammino europeo.

Il tecnico nerazzurro ha analizzato la sfida contro l'Austria Wien nel post partita del Franz-Horr Stadion: queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV.

“Quando si sbaglia la strategia all'inizio bisogna cambiare le cose in corsa - ha detto il tecnico Davide Sassarini -, abbiamo affrontato in un determinato modo il match conoscendo le caratteristiche dell'Austria Vienna. Le ragazze entrate nel secondo tempo avevano più percorso, quelle che hanno iniziato la partita hanno grandi qualità e faranno benne. Quando si pareggia al 93' è difficile avere rammarico, siamo contenti di aver pareggiato perché le partite si decidono sugli episodi. Loro erano stati bravi a sfruttare i loro episodi con la conclusione da fuori area con cui sono andati in vantaggio meritatamente. La nostra interpretazione della partita non è stata all’altezza dell’ambiente e dell’intensità che richiede la Champions. Dobbiamo imparare a farci trovare pronti subito, soprattutto in trasferta. Siamo ancora in un percorso di conoscenza, con una squadra costruita in momenti diversi e giocatrici arrivate da poco. Per questo è necessario anche gestire le rotazioni e preservare le energie, soprattutto giocando ogni tre giorni. Sono molto soddisfatto dell’inizio di stagione e del lavoro delle ragazze e dello staff. La capacità di restare dentro la partita fino alla fine dimostra maturità e mentalità. Ora ci aspetta una partita difficile contro il Como: serviranno energie, massima concentrazione e una prestazione al cento per cento. Dobbiamo alzare subito il livello, perché ogni partita è fondamentale per il nostro percorso.”