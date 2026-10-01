Si chiude con un'archiviazione il procedimento della Procura federale della FIGC nei confronti di Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale. Secondo quanto appreso dall'ANSA, l'indagine riguardava il filone relativo alle presunte irregolarità nei rapporti interni alla sala VAR di Lissone. La vicenda aveva portato anche all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Milano, procedimento che si era a sua volta concluso con l'archiviazione.

Via libera anche dalla Procura generale dello Sport

La decisione della Procura federale è stata inoltre approvata dalla Procura generale dello Sport presso il CONI. Si chiude così anche sul fronte della giustizia sportiva il procedimento che aveva coinvolto Rocchi in relazione alle dinamiche interne alla struttura VAR di Lissone.

Sezione: News / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 19:43
Autore: Ludovica Ferrante
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