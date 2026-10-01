Christian Pulisic, fantasista del Milan, ha parlato al Meet and Greet con i tifosi, facendo riferimento all'andamento della stagione dei rossoneri: "Mi sento molto bene dopo questo gol. È stato un bel gol. Mi sento bene anche nelle gambe, dopo questo infortunio sto cercando di trovare la mia forma”.

Su Amorim: “È molto positivo fino ad ora. Stiamo lavorando molto bene come squadra e si è visto nell’ultima partita. Ho un bel rapporto con lui, molto positivo”, le parole riprese da TMW.