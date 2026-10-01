Nel giorno di vigilia del match tra la Francia e l'Italia, il Commissario Tecnico della Nazionale azzurra Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue parole iniziando da cosa vedremo di diverso rispetto a Belgio e Turchia: "Qualcosa cambieremo sicuramente. Magari non quanto fatto a Bursa, ma qualcosa cambieremo".

Kean come sta, può partire titolare?

"Lo stiamo valutando perché ha qualche problema fisico. Domattina lo valuteremo, così come valuteremo tutti quelli che hanno giocato in Turchia".

Come sarà affrontare per la prima volta Zidane?

"E' stato allenatore del Real Madrid per tre anni e ha vinto tre volte la Champions. Poi ha aspettato per la Nazionale. Ha abbastanza esperienza per guidarla".

Perché c'è questa rivalità con la Francia?

"Perché siamo vicini (ride, ndr). Sia noi che loro ci teniamo a vincerla: sarà così anche domani

Che partita si aspetta domani?

"Io spero che sia una bella partita. Loro sono straordinari e pieni di grandi giocatori. poi vedremo cosa succederà alla fine".