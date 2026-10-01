Dopo un primo tempo opaco e quando la sfortuna sembrava davvero eterna, l'Italia U21 vince in Armenia di misura grazie a una rete di Cissé al 95'. Adesso i ragazzi di Silvio Baldini sono a 3 lunghezze dalla Polonia capolista del girone di qualificazione agli Europei. E' stata una gara molto sofferta, con due traverse colpite e anche un rigore sbagliato da Koleosho. E lunedì ci sarà la sfida decisiva contro la Polonia per determinare chi si qualificherà come prima agli Europei di categoria.