La Serbia gioca questa sera sul campo della Germania la terza gara di Nations League in una settimana. Sono tanti i cambiamenti di formazione effettuati da Paunovic. Aleksander Stankovic non figura nei titolari e parte dalla panchina. Partono fuori anche Milinkovic Savic, Samardzic, Terzic e il milanista Pavlovic.

Sezione: News / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 20:25
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione