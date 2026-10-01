La Serbia gioca questa sera sul campo della Germania la terza gara di Nations League in una settimana. Sono tanti i cambiamenti di formazione effettuati da Paunovic. Aleksander Stankovic non figura nei titolari e parte dalla panchina. Partono fuori anche Milinkovic Savic, Samardzic, Terzic e il milanista Pavlovic.
Sezione: News / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 20:25
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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