Cresce la preoccupazione attorno a Christian Eriksen dopo il nuovo malore avvenuto durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina che ha riportato alla memoria quanto successo a Euro 2020. Stavolta a salvargli la vita è stato il defibrillatore sottocutaneo installato dopo i fatti di sei anni fa, ma si leva ora un coro di voci che vorrebbero il ritiro di Eriksen che continua a rischiare la vita.

Tra questi l'ex nazionale Thomas Gravesen che ha esortato il connazionale a preservare la propria vita e la serenità della sua famiglia: "Ora si parla di vita, non di carriera o calcio. Eriksen in che situazione sta mettendo moglie e figli? Non bisogna pensare solo a se stessi se si ha una famiglia. Il calcio è completamente irrilevante quando succede qualcosa del genere. Se volesse continuare a giocare dovrebbero costringerlo al ritiro".