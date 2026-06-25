Si è concluso l'atteso incontro tra Como e Real Madrid dedicato al futuro di Nico Paz. A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha ricostruito i dettagli del summit e i possibili scenari che potrebbero aprirsi nei prossimi giorni.

Il Real Madrid esercita la recompra

Secondo Romano, il primo indizio sull'esito dell'incontro era arrivato già dalla composizione della delegazione del Como. "Il primo segnale è arrivato dal Como, visto che si è presentato solo il direttore sportivo Ludi e non un esponente della proprietà, segno che non sarebbe stato un incontro risolutorio. L'incontro ha preso la direzione che ci aspettavamo."

Il giornalista ha poi spiegato la posizione assunta dal Real Madrid. "Durante l'incontro il Real Madrid ha comunicato al Como l'intenzione di ricomprare il giocatore. Il Como voleva tenerlo un altro anno, prima del ritorno a Madrid, ma il Real ha detto no, nonostante Nico Paz non abbia tutta questa voglia di tornare adesso perché ritiene ci siano tanti giocatori nella sua posizione".

I Blancos, però, hanno lasciato aperta una porta.

"Il Real Madrid ha lasciato un jolly: se il Como vorrà ricomprare il giocatore per 60 milioni di euro entro lunedì, quando verranno completati tutti i documenti, potrà farlo. Fabregas vorrebbe fortemente trovare una soluzione". Romano ha però evidenziato come la proprietà del club lariano stia facendo valutazioni più ampie. "Dall'altra parte c'è la proprietà, che ha tanto lavoro da fare sul mercato e, nonostante le possibilità economiche, non è semplice costruire una squadra da Champions League."

Inter e Premier alla finestra

Qualora il Como decidesse di non procedere, il Real Madrid è pronto a rimettere Nico Paz sul mercato.

"Il Real Madrid vuole fare cassa, perché spenderà ancora. Se entro lunedì il Como non comprerà Paz, e la sensazione è che il club sia un po' stizzito, il Real metterà il giocatore sul mercato: 60 milioni per il Como, tra i 60 e i 70 milioni per le altre squadre." Tra le società interessate c'è anche l'Inter, ma la concorrenza sarà elevata. "L'Inter sa di questa situazione, ma ci sono anche squadre di Premier League che hanno già chiamato perché hanno fiutato che intorno a Nico Paz c'è movimento." Infine, Romano ha chiuso con una considerazione sul comportamento del Como durante il vertice. "La mia sensazione è che, se il Como avesse davvero voluto comprare Nico Paz, si sarebbe presentato a Madrid e avrebbe chiuso la partita."