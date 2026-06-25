Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato di diversi argomenti, tra i quali i possibili cambiamenti del calcio: "Con questo spirito, forse, le riforme che non arrivano da 16 anni si possono manifestare". Che cosa si aspetta? "La capacità di ascoltare". "Lo chiedo prima di tutto a me stesso. Mi aspetto che il sistema-calcio, tanto più forte di questo consenso che è stato ottenuto da Giovanni Malagò, proponga delle cose". E ancora: "Sappiamo perfettamente quello che già può partire dal sistema, prima che il sistema chieda al governo di fare altro". Le parole riprese dall'ANSA.