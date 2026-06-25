L'operazione che porterà Marco Palestra al Chelsea è ormai alle battute finali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane esterno dell'Atalanta è in partenza per Londra, dove completerà gli ultimi passaggi prima dell'ufficialità.

Venerdì le visite mediche

La giornata di venerdì sarà decisiva: Palestra sosterrà infatti le visite mediche con il Chelsea, ultimo step prima della firma sul contratto e dell'annuncio ufficiale da parte del club inglese.

Si chiude così una trattativa che ha visto i Blues superare la concorrenza dell'Inter, fino a pochi giorni fa convinta di essere in vantaggio per assicurarsi il classe 2005. L'inserimento del Chelsea, con un'offerta economicamente superiore sia per l'Atalanta sia per il giocatore, ha ribaltato definitivamente gli equilibri, portando Palestra verso la Premier League.

Intercettato da Sky Sport al momento della partenza, il calciatore non ha voluto rilasciare particolare dichiarazioni se non un "Sono contento".