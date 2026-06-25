Su Dodo della Fiorentina potrebbero presto aprirsi strade interessanti. Gli occhi dell'Inter ci sono, ma anche il Napoli apprezza quel profili. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo è pronto a chiudere per Anan Khalaili, l'esterno israeliano che sarebbe il prescelto per la fascia destra: è pronta una bozza d'intesa quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Per sbloccare l'arrivo di Khalaili servirà uno sforzo di mediazione abbastanza consistente, considerando che l'Union Saint-Gilloise deve abbassare le sue pretese rispetto alla richiesta iniziale di 25 milioni di euro, evidenzia TuttoNapoli.