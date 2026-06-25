Sarà titolare fisso anche questa sera Bonny, attaccante dell'Inter, nella sfida che la Costa d'Avorio giocherà contro Curacao (calcio d'inizio alle 22). 4-4-2 per gli ivoriani: tra i pali c'è Fofana, in difesa i terzini sono Doue e Operi, la coppia centrale è formata da Kossounou e Diomande. In mezzo al campo ci saranno Kessie e Sangare, confermati gli esterni: la stella Diomande a sinistra e Diallo a destra. In attacco, al fianco di Bonny, ci sarà questa volta Pepe, che contro la Germania era subentrato nella seconda parte di secondo tempo.