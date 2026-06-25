Ivan Zazzaroni, tramite un post pubblicato su Instagram, ha tracciato un punto valutativo sulla situazione relativa a Nico Paz: "L'Inter i 60 milioni per Nico Paz li avrebbe a budget ma penso che Marotta si muoverà solamente con la certezza di portarlo a casa. Dopo Lookman e Palestra, non può più rischiare", ha scritto il direttore del Corriere dello Sport, ricordando che quest'oggi il Real ha esercitato il diritto di recompra e ora il Como può riacquistarlo solamente versando i 60 milioni chiesti dai Blancos.