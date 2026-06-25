Il Real Madrid ha esercitato ufficialmente la recompra per Nico Paz a 9 milioni. Il Como ha la possibilità di comprare nuovamente il calciatore pagando 60 milioni entro lunedì 29 giugno, in alternativa l'argentino sarà sul mercato per più di 60 milioni.

E, in quel modo, si scatenerà una vera e propria asta che potrebbe coinvolgere anche l'Inter. Il club nerazzurro ha da parte il budget dopo l'acquisto sfumato di Palestra

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 25 giugno 2026 alle 18:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.