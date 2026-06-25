Non c'è solamente l'Inter su Curtis Jones, centrocampista del Liverpool. Potrebbe trattarsi di una delle più classiche manovre di disturbo, ma la Juventus è pronta a inserirsi per il giocatore dei Reds. Lo riferisce il portale Sportsboom, spiegando che i bianconeri potrebbero presto farsi vivi con il club inglese per il cartellino del giocatore, anche se la trattativa sembrerebbe essere complicata. Il centrocampista piace a diversi club europei e in queste ore i bianconeri stanno valutando la fattibilità dell'operazione. Curtis Jones e l'Inter, il matrimonio si compirà? Ancora presto per dirlo e, stando alle indiscrezioni degli scorsi giorni, i reds hanno intenzione di monetizzare una cifra vicina a 33 milioni sterline. Vediamo chi la spunterà.