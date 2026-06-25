Il futuro di Nico Paz entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Il Real Madrid e il Como si sono incontrati nella capitale spagnola per discutere del destino del talento argentino, al centro di una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato estivo.

Il Real Madrid esercita la recompra

Al vertice ha preso parte anche il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, arrivato a Madrid per confrontarsi con i dirigenti blancos in vista della scadenza del 30 giugno, termine entro il quale il Real può esercitare il diritto di recompra fissato a 9 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club madrileno non vuole affrettare la decisione e intende sfruttare i giorni a disposizione prima di sciogliere definitivamente le riserve, ma tutto sembra lasciar pensare all'attivazione della clausola.

Due scenari sul tavolo

Le ipotesi principali restano due. La prima prevede il ritorno immediato di Nico Paz al Real Madrid attraverso l'esercizio della recompra. Una soluzione che sembrava essersi raffreddata nelle scorse settimane, quando lo stesso fantasista argentino aveva manifestato la volontà di restare un'altra stagione al Como per proseguire il proprio percorso di crescita.

La seconda opzione è quella preferita dal club lariano: acquistare definitivamente il giocatore ottenendone il 100% dei diritti sportivi. Tuttavia, il Real Madrid valuta il classe 2004 circa 60 milioni di euro, una cifra considerata fuori portata dal Como. Inoltre, gli spagnoli vorrebbero inserire nel nuovo accordo una clausola di recompra da circa 80 milioni, mantenendo così il controllo sul futuro del giocatore.

L'Inter osserva, l'Europa è pronta all'asta

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare una soluzione condivisa. Se il Real Madrid dovesse riportare Nico Paz a Valdebebas, difficilmente lo farebbe per inserirlo stabilmente nella rosa della prima squadra. Secondo AS, lo scenario più probabile è infatti quello di una nuova cessione. In quel caso potrebbe aprirsi una vera e propria asta europea. L'Inter resta una delle società più interessate. Un elemento che potrebbe favorire i nerazzurri è il rapporto personale tra il vicepresidente Javier Zanetti e Pablo Paz, padre del giocatore, un legame che potrebbe facilitare il dialogo qualora il Real decidesse di mettere nuovamente sul mercato il talento argentino. La sensazione è che Nico Paz sia destinato a lasciare ancora Madrid. Resta soltanto da capire quale sarà la sua prossima destinazione.