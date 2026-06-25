Si è presentato al grande pubblico quella sera del 29 gennaio 2025, notte in cui l'Inter schiantava il Monaco per 3-0 in occasione della giornata conclusiva del mega girone di Champions League. Stiamo parlando di Giacomo De Pieri, trequartista di scuola interista che proprio in occasione della sfida contro i monegaschi ha messo a referto la sua prima presenza tra i professionisti. Di lì in poi, il giovane calciatore veneto ha continuato a militare nelle squadre giovanili del Biscione in attesa di guadagnarsi un posto in una qualche squadra di livello. L'occasione è arrivata nell'estate successiva, periodo in cui il classe 2006 è stato dirottato in prestito alla Juve Stabia in Serie B. Al netto della prima realizzazione tra i grandi (contro il Padova), De Pieri non è riuscito a ritagliarsi lo spazia che meritava, arenandosi sul desolante dato di appena 6 presenze e 168' totali. Non è andata meglio una volta trasferitosi al Bari nella stagione invernale: 11 presenze complessive e una mesta retrocessione in Serie C per i pugliesi.

Estero o Ascoli per De Pieri

A questo punto, al giovane nerazzurro non basta che aspettare una nuova occasione, la quale potrebbe arrivare nuovamente dalla Serie B o addirittura dall'estero. Come riportato da TMW, il neopromosso Ascoli avrebbe individuato nel classe 2006 il profilo ideale per costruire una squadra di giovani con una buona esperienza di cadetterria alle spalle. Ciononostante, il profilo del calciatore veneto sarebbe stato attenzionato fuori dai confini nazionali: in particolare, gli olandesi del Feyenoord e i croati dell'Hajduk Spalato avrebbero segnato sul proprio taccuino il nome dell'ex Bari e Juve Stabia. Non resta che aspettare eventuali sviluppi di suddetti interessi.