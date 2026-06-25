È iniziato poco dopo le 19, negli uffici del Ministero per lo Sport e i Giovani, il primo incontro ufficiale tra il ministro Andrea Abodi e il neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò.

Primo faccia a faccia dopo l'elezione

Si tratta del primo confronto istituzionale tra i due dopo l'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio, avvenuta lo scorso 22 giugno. Il vertice rappresenta un passaggio importante per avviare il dialogo tra Governo e Federazione in vista delle prossime riforme del sistema calcio.

Sul tavolo il rilancio del calcio italiano

Al centro dell'incontro ci sono le strategie per rilanciare il calcio italiano, reduce dalla mancata qualificazione ai Mondiali e dalle conseguenti dimissioni dell'ex presidente federale Gabriele Gravina.

Il confronto servirà a definire le priorità del nuovo corso della FIGC, con particolare attenzione agli interventi necessari per migliorare la competitività del movimento e avviare il percorso di rinnovamento annunciato da Malagò dopo la sua elezione.