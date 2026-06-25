Il futuro di Antonio Vergara potrebbe intrecciarsi con quello di Nico Paz. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Como ha effettuato un primo sondaggio per il trequartista del Napoli, individuato come uno dei principali candidati a raccogliere l'eventuale eredità del talento argentino.

Il Como pensa a Vergara e a Liberali

L'interesse del club lariano nasce dall'incertezza che circonda il futuro di Nico Paz. Qualora il fantasista argentino dovesse lasciare il Como, la società sarebbe pronta a virare su Vergara, uno dei giovani più apprezzati del vivaio partenopeo. La trattativa è ancora in una fase esplorativa, ma il profilo del classe 2003 piace per qualità tecniche e prospettive di crescita. Spunta anche Mattia Liberali, che quest'anno ha disputato una grande stagione al Catanzaro in B.

Il Napoli fissa il prezzo

La risposta del Napoli non si è fatta attendere. Nel corso dei primi contatti con il Como, il club azzurro avrebbe valutato il cartellino di Vergara intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante che testimonia la fiducia della società nelle potenzialità del giocatore, reduce da una stagione positiva. Per il momento non si registrano sviluppi concreti, ma il messaggio del Napoli è chiaro: per assicurarsi Vergara servirà un investimento significativo.