La Lazio viaggia a ritmi altissimi e i 35 punti certificano una capolista che sta lasciando davvero pochi margini alle avversarie. Come evidenzia OptaPaolo, i biancocelesti sono la terza squadra con 35 o più punti nelle prime 13 gare di Serie A, dopo Juventus e Napoli. Inoltre, 5 delle ultime 6 squadre a riuscirci hanno vinto poi lo Scudetto (escludendo le penalizzazioni), tranne il Napoli 2017/2018. Un inizio a dir poco mozzafiato quello della squadra di Gattuso, che costringe le inseguitrici a non sbagliare un colpo per restare incollate alla ruota laziale.