Inter-Genoa termina 4-0, con la squadra di Cristian Chivu che impone il proprio gioco attraverso il possesso palla, la qualità tecnica e una costante occupazione degli spazi offensivi. I nerazzurri si schierano con il consueto 3-5-2, mentre Daniele De Rossi dispone il Genoa con un 3-4-2-1, cercando di chiudere le linee centrali e ripartire attraverso Messias ed Ellertsson. Nonostante il risultato finale, sono decisive anche le due parate di Provedel su Osmajic, che mantengono il risultato in equilibrio nella fase iniziale della gara.

Il movimento del Toro

L’Inter costruisce la propria manovra attraverso una disposizione fluida, nella quale Sucic si abbassa fino alla linea difensiva per partecipare all’impostazione, mentre Lautaro Martinez arretra sulla trequarti per ricevere tra le linee, orientare il possesso e smistare il pallone verso gli esterni o le mezzali. La struttura di partenza rimane un 3-5-2, con Bisseck, Akanji e Carlos Augusto nella linea a tre, ma in fase di possesso si trasforma grazie ai movimenti dei centrocampisti: Barella accompagna l’azione inserendosi negli spazi, Jones garantisce dinamismo e Dimarco e Diouf occupano posizioni molto avanzate sulle rispettive corsie. Thuram, invece, mantiene maggiormente la profondità, cercando di allungare la difesa avversaria e creare spazio per gli inserimenti di Lautaro. Il Genoa risponde con un 3-4-2-1 piuttosto compatto, con Marcandalli, Otoa e Vasquez a protezione di Bijlow, mentre Ehizibue e Mitaj lavorano sulle fasce e Wiafe e Traorè cercano di schermare le linee di passaggio centrali. Alle spalle di Osmajic si muovono Messias ed Ellertsson, incaricati di sfruttare le transizioni e gli spazi lasciati dai quinti nerazzurri. Proprio Osmajic riesce a trovare due situazioni pericolose in area, ma Provedel interviene con due grandi parate sui suoi colpi di testa, prima su cross di Mitaj e poi su una giocata di Messias. L’Inter continua a sviluppare il proprio gioco attraverso le combinazioni tra Barella, Diouf e Lautaro sul centrodestra, trovando progressivamente maggiore continuità negli ultimi trenta metri: il movimento dell’argentino tra centrocampo e attacco crea difficoltà alla linea difensiva rossoblù, mentre Thuram attacca con decisione l’area.

Controllo delle distanze

Nella ripresa l’Inter mantiene la stessa struttura tattica, ma gestisce il possesso con maggiore tranquillità grazie al vantaggio di tre reti, continuando comunque a ricercare la profondità e ad attaccare attraverso le corsie esterne. Sucic rimane un riferimento centrale nella circolazione, mentre Barella alterna il lavoro di costruzione agli inserimenti offensivi, confermandosi fondamentale nel collegamento tra centrocampo e attacco. Diouf continua a garantire ampiezza e accelerazioni sulla destra, Dimarco si propone sul lato opposto e Carlos Augusto accompagna la manovra partendo dalla posizione di braccetto, con Bisseck e Akanji incaricati di gestire la copertura preventiva e impedire al Genoa di sviluppare ripartenze pericolose. La squadra di De Rossi prova invece ad alzare maggiormente il proprio baricentro, ma fatica a trovare continuità nella costruzione: Wiafe e Traorè non riescono a garantire un’uscita pulita sotto la pressione nerazzurra, mentre Messias ed Ellertsson rimangono spesso isolati rispetto a Osmajic. Gli ingressi di Frendrup e Vitinha cercano di dare maggiore equilibrio e mobilità alla squadra rossoblù, ma l’Inter continua a controllare le distanze tra i reparti e a recuperare rapidamente il pallone. Con il risultato ormai acquisito, Chivu inserisce Zielinski, Esposito e Stones, modificando alcuni interpreti senza alterare l’organizzazione generale della squadra. Zielinski contribuisce alla gestione del pallone, Esposito offre un riferimento offensivo differente e Stones si inserisce nella linea difensiva, mentre il Genoa non trova le soluzioni necessarie per riaprire la partita. L’Inter conclude così una gara nella quale la superiorità nella gestione degli spazi, la qualità del palleggio e i movimenti complementari dei due attaccanti sono determinanti.