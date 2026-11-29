L'Inter batte il Sassuolo a domicilio 3-0 ma la partita è stata tutt'altro che facile, al contrario di quanto il risultato potrebbe far pensare. Avvio infatti favorevole al Sassuolo che non si rende particolarmente pericoloso ma conduce i giochi tenendo l'Inter lontana dalla propria area. Proprio alla mezz'ora, alla prima occasione, i nerazzurri passano: la difesa nerazzurra spazza, diventa un assist per Grisoni Fasana che arriva davanti a Lungu e non sbaglia. Il gol sveglia l'Inter, il Sassuolo non riesce a reagire e al 56' arriva il raddoppio di Lissi, bravo a fare tutto da solo, protegge palla sulla destra, si accentra e col sinistro pesca il palo più lontano. Il 3-0 ancora di Ghisoni nasce da un'azione d'attacco del Sassuolo, protestano i neroverdi per un affossamento di Breda su Chiricallo in area, l'arbitro fa prosguire, la spazzata diventa ancora un assist per Ghisoni Fasana che fa un gol fotocopia al primo. Partita che finice qui. Da segnalare il brutto infortunio a Mackiewicz al quale vanno i migliori auguri di pronta guarigione. Inter prima in classifica in attesa di Roma-Fiorentina.

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 0-3

Reti: 30' e 63' Ghisoni Fasana, 56' Lissi

SASSUOLO: 1 Lungu, 6 Vezzosi, 8 Mussini, 9 Chiricallo (69' 7 Daldum), 10 Kulla, 20 Paz, 22 Liberali (81' 17 Acatullo), 33 Cornescu (69' 75 Coman), 37 Ndiaye, 50 Baffoh, 73 Gianelli.

Panchina: 16 Venuti, 3 Costabile, 5 Weiss, 11 Barry, 18 Cavani, 19 Campani, 76 Mirri, 93 Merzi.

Allenatore: Serpini

INTER: 1 Farronato, 3 Sorino, 6 La Torre (74' 39 Nese), 7 Grisoni Fasana (74' 29 Franchi), 14 Vukaj (46' 17 Moressa), 15 Strand (86' 11 Kukulis), 18 Putsen, 22 Virtuani, 27 Lissi, 34 Mackiewicz (55' 5 Breda), 36 Puricelli.

Panchina: 50 Costante, 4 Pavan, 8 D’Agostino, 19 Kartelo, 24 Moranduzzo, 29 Franchi, 30 Rocca.

Allenatore: Bigica

Ammoniti: Putsen (I), Ndiaye (S)

Arbitro: Migliorini (sez. Verona).

Assistenti: Carella (sez. L’Aquila) e Gennuso (sez. Caltanissetta).

Rivivi il live

96' - E' FINITA!! L'Inter batte il Sassuolo 3-0 e in attesa di Roma-Fiorentina è prima da sola!

92' - Ammonito Ndiaye, primo del Sassuolo.

90' - Sei minuti di recupero per l'infortunio occorso a Mackiewicz.

86' - Breda si prende il fallo in area. Intanto era Kukulis per Strand.

81' - Acatullo per Liberali nel Sassuolo.

79' - Kulla da sinistra strozza troppo il sinistro, palla a fil di palo.

74' - Nel Sassuolo entra Campani, nell'Inter Franchi per Ghisoni Fasana, in campo anche Nese per La Torre.

73' - Ammonito Putsen per fallo su un avversario, primo giallo della partita.

69' - Nel Sassuolo esce Chiricallo entra Daldum, fuori anche Cornescu, entra Coman.

68' - Colpo di testa di Purcelli da angolo, fuori.

62' - TRIIISSS INTEEERRR!! AZIONE INCREDIBILE, KULLA CI PROVA DA LONTANO, RESPINGE FARRONATO, IL SASSUOLO SI LAMENTA PER UNA TRATTENUTA IN AREA SU CHIRICALLO, INTANTO RIPARTE COME NEL PRIMO TEMPO IN CONTROPIEDE GRISONI FASANA CHE DA SOLO DAVANTI A LUNGU FA 2-0!!

58' - Prova a reagire il Sassuolo: Liberali pesca Vezzosi sul secondo palo, tiro fuori.

56' - GOOOLLL INTEEERRR!!! GRAN GOL DI LISSI CHE DA DESTRA SI ACCENTRA E DI SINISTRO METTE A GIRO SUL SECONDO PALO!!

54' - Esce addirittura in barella Mackiewicz, gioco rimasto fermo per almeno 5 minuti.

52' - Non ce la fa Mackiewicz, entra Breda al suo posto. Brutto infortunio, polacco con le mani sul volto.

50' - Contrasto duro Mackiewicz-Chiricallo, i due restano a terra doloranti.

48' - Calcia Mussini che colpisce il compagni Chiricallo, poi riprende Liberali che spara alto.

47' - Il Sassuolo guadagna un calcio di punizione dal limite con Baffoh.

46' - Nell'Inter esce Vukaj, entra Moressa. Nessun cambio nel Sassuolo.

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Termina con l'Inter avanti di una rete il primo tempo di Sassuolo-Inter. Gara che ha visto i neroverdi giocare meglio nella prima mezz'ora, anche se non hanno creato grosse occasioni da rete, ma hanno mantenuto il pallino del gioco ma senza assistere a reali conclusioni a rete da una parte o dall'altra. Alla mezz'ora l'Inter la sblocca sulla prima vera occasione della partita: su un'azione d'attacco del Sassuolo la difesa dell'Inter la spazza lontano, diventa un assist per Grisoni Fasana che si fa tutto il campo palla al piede, arriva davanti a Lungu e mette dentro. Il vantaggio sveglia l'Inter che gioca meglio e tiene a distanza il Sassuolo che non riesce più a reagire e il primo tempo si chiude così.

46' - Finisce qui il primo tempo con i nerazzurri avanti.

45' - Un minuto di recupero.

38' - Grisoni Fasana dentro per Strand, Lungu senza problemi.

37' - Palla dentro del Sassuolo che non ci sta, Farronato respinge coi piedi il tentativo di tap in di Chiricallo.

35' - Mussini ci pova dal limite, tiro facile per Farronato.

30' - Un'azione d'attacco del Sassuolo e una palla spazzata dalla difesa nerazzurra si è trasformata in un assist per Grisoni Fasana bravissimo a farsi tutto il campo palla al piede, resistere a una carica e restare lucido davanti al portiere.

30' - GOOOLLLL INTEEEERR!!! ALLA PRIMA OCCASIONE GRISONI FASANA LANCIATO IN CONTROPIEDE RESISTE AL CONTRASTO DI VEZZOSI E DAVANTI A LUNGU METTE DENTRO!!

29' - Prima mezz'ora andata via con il gioco stabilmente in mano al Sassuolo, l'Inter ci prova in contropiede con poca fortuna.

26' - Mussini prova un tiro velleitario dall'out di sinistra, Farronato lo controlla uscire.

22' - Baffoh da sinistra prova il tiro di prima, palla fuori di poco.

18' - Ancora Grisoni Fasana stavolta in posizione centrale viene chiuso in scivolata in corner.

17' - Grisoni Fasana lotta in area e prova un cross per nessuno. Nessun tiro in porta nerazzurro finora.

12' - Tentativo di sforbiciata di Cornescu, respinto da un difensore nerazzurro a detta dei giocatori del Sassuolo con un braccio, tutto regolare per Migliorini.

9' - Rientra in campo Mussini.

7' - Problemi a una spalla per Mussini dopo essere caduto male, attualmente fuori con i sanitari.

5' - Mackiewicz va a contatto con Chiricallo con il Sassuolo in attacco, lascia proseguire l'arbitro.

4' - Tentativo di Baffoh, tiro debolmente a lato.

11.03 - Si parte!

11.02 - La battuta sarà del Sassuolo.

11.00 - Squadre che scendono in campo, Inter in maglia bianca. Tra poco si comincia.

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La Primavera di Emiliano Bigica, reduce dalla batosta in Youth League contro lo Stoccarda, è impegnata quest'oggi sul campo del Sassuolo per riprendere il discorso positivo in campionato, dove ha superato 2-0 la Juventus nell'ultimo turno.

Ecco le formazioni ufficiali (ordine numerico):

SASSUOLO: 1 Lungu, 6 Vezzosi, 8 Mussini, 9 Chiricallo, 10 Kulla, 20 Paz, 22 Liberali, 33 Cornescu, 37 Ndiaye, 50 Baffoh, 73 Gianelli.

Panchina: 16 Venuti, 3 Costabile, 5 Weiss, 7 Daldum, 11 Barry, 17 Acatullo, 18 Cavani, 19 Campani, 75 Coman, 76 Mirri, 93 Merzi.

Allenatore: Serpini

INTER: 1 Farronato, 3 Sorino, 6 La Torre (cap.), 7 Grisoni Fasana, 14 Vukaj, 15 Strand, 18 Putsen, 22 Virtuani (vicecap.), 27 Lissi, 34 Mackiewicz, 36 Puricelli.

Panchina: 50 Costante, 4 Pavan, 5 Breda, 8 D’Agostino, 11 Kukulis, 17 Moressa, 19 Kartelo, 24 Moranduzzo, 29 Franchi, 30 Rocca, 39 Nese.

Allenatore: Bigica

Arbitro: Migliorini (sez. Verona).

Assistenti: Carella (sez. L’Aquila) e Gennuso (sez. Caltanissetta).