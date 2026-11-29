Per fare il salto di qualità, per il Genoa di Daniele De Rossi è necessario non naufragare in partite come queste. Questa è la sentenza del quotidiano genovese Il Secolo XIX dopo la pesante sconfitta rimediata ieri dal Grifone a San Siro. Rimarcata in particolare l'assenza, rivelatasi pesantissima, del difensore norvegese Leo Ostigard: "Perderlo nella sfida con la miglior coppia d’attacco del campionato è una mazzata non da poco e infatti i risultati in campo si vedono. Il sostituto naturale è Otoa, che però del norvegese non ha né la fisicità né tantomeno il mordente. E così il blocco basso del Genoa, secondo un termine tanto caro ai covercianisti, si dimostra fragile dinanzi alle folate nerazzurre".
Secondo il quotidiano, ci ha messo lo zampino anche l'arbitro Giovanni Ayroldi in occasione del rigore che è valso il 3-0 di Petar Sucic: "Restano i dubbi. Decisamente l’arbitro pugliese non porta fortuna al Genoa, contro cui nel 2024 fischiò un penalty inesistente, proprio nel match contro l’Inter, che poi gli costò uno stop. Arbitro a parte, la gara del Genoa all’improvviso diventa una salita ripidissima, con una fragilità difensiva certo ingigantita dalla qualità degli attaccanti di Chivu, ma che sicuramente deve far riflettere De Rossi. Martedì c'è la Coppa Italia, qualcosa in più si può fare".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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