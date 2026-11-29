Dopo il netto successo per 4-0 contro il Monza, Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione della Roma. Il tecnico giallorosso ha sottolineato la maturità della squadra, soffermandosi sulla crescita di Matias Soulé e sulle condizioni di Donyell Malen, sostituito all'intervallo per un problema fisico.
Gasperini soddisfatto: "Siamo entrati in campo con attenzione e qualità"
"C'era il rischio di uscire dalla partita contro il PSG e stare un po' troppo sugli allori. Ma questa è una squadra che archivia i risultati negativi come quelli positivi. Siamo entrati in campo con attenzione e qualità, facendo dei gol molto belli. Soulé? Ci metto del lavoro, ma la sua disponibilità è sempre stata totale. L'anno scorso è stato fermato dalla pubalgia, quest'anno si è messo subito a disposizione. Ha già fatto una decina di partite da top, gioca ovunque, conosce calcio. Ha 23 anni, non dimentichiamocelo. Ha ampi margini di miglioramento".
Roma, Gasperini rassicura sulle condizioni di Malen
Il tecnico giallorosso ha poi chiarito la natura del problema fisico accusato dall'attaccante olandese nel finale del primo tempo. "Malen? Ha preso un pestone sul tendine d'Achille, è doloroso. Faceva fatica a tenere la scarpa. Non c'è stata distorsione o interessamento. Aveva male ed è uscito per quello. Credo sia una questione di pochi giorni". Una serata speciale anche sul piano personale per l'allenatore della Roma, che ha raggiunto il traguardo delle 650 panchine nel massimo campionato italiano. "650 panchine sono tante, sono un percorso ventennale di Serie A e le ricordo con piacere. È un traguardo che ogni allenatore vuole raggiungere".
Infine, un commento sul ritorno nella Capitale della proprietà giallorossa: "Sono felice che la proprietà sia tornata a Roma dopo diversi mesi. Una bella soddisfazione. Sono venuti a vivere un momento positivo per la squadra e per i tifosi. Era un peccato che non lo vivessero dal vivo. È un primo passo importante per me".
Autore: Ludovica Ferrante
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