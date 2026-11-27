Ivan Perisic, accostato a lungo all’Inter nell’ultima finestra del calciomercato invernale, continua oggi a essere una colonna del PSV Eindhoven e della Nazionale croata. In rete a Osijek contro la Repubblica Ceca nell'impegno di Nations League (e successivamente a Madrid contro il Real in Champions League), l’esterno 37enne ha le idee più che chiare sul proprio futuro: “Il segreto mio e di Modric rispetto al fatto che gli anni passano e non si vede è la fame, questa è la cosa più importante. Senza infortuni, voglio giocare un altro paio di anni, non so se riuscirò a restare sempre sulla fascia destra o sinistra o dovrò cambiare un po’ la posizione, accentrandomi. Vediamo, per il momento sto bene sulle corsie esterne – le dichiarazioni del calciatore a FcInterNews.it a margine dell'ultimo impegno con la Croazia -. Sto lavorando ogni giorno e mi fa piacere giocare ancora per la Nazionale. Sono contento della vittoria contro la Repubblica Ceca. A marzo affronteremo i playoff (contro l’Irlanda, ndr), l’importante è che siamo rimasti nel POT 1delle qualificazioni europee”.

Occhio alla Roma

Accostato ultimamente alla Lazio – il contratto di Perisic col PSV Eindhoven terminerà il prossimo giugno - non esistono conferme in tal senso. Attenzione invece alla Roma, che dalla scorsa estate cerca un nuovo esterno tuttora mancante nella rosa giallorossa. Con l’Inter che resta nel cuore di Ivan il Terribile, ma che oggi non sembra essere una possibilità di mercato concreta.