L'Inter centra il suo settimo successo interno in campionato in sette partite, al termine di un match senza storia dominato dai nerazzurri che schiacciano il Genoa sotto il peso di quattro gol. Una vittoria arrivata dopo un match controllato, dove Ivan Provedel ha dovuto sporcarsi i guantoni due volte in due minuti sui colpi di testa di Milutin Osmajic, unico lampo vero della squadra di Daniele De Rossi in mezzo al monologo nerazzurro, concretizzatosi con le reti di Lautaro Martinez, la doppietta di Marcus Thuram e il terzo rigore consecutivo (concesso in maniera molto generosa dall'arbitro Giovanni Ayroldi) segnato da Petar Sucic mette i sigilli al match. L'Inter non perde contatto dalla Lazio che non vuole saperne di fermarsi, ottenendo una vittoria molto preziosa.
IL TABELLINO
INTER-GENOA 4-0
MARCATORI: 30' Lautaro Martinez, 40', 54' Thuram, 45' + 3 Sucic (R)
INTER: 49 Provedel; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto (59' 6 Stones); 17 Diouf, 23 Barella (59' 7 ZIelinski), 8 Sucic, 21 Jones, 32 Dimarco (83' 11 Luis Henrique); 9 Thuram (83' 53 Lavelli), 10 Lautaro Martinez (59' 94 Esposito).
In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 5 Stankovic, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 46 Bovio, 99 Spence.
Allenatore: Cristian Chivu
GENOA: 1 Bijlow; 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez; 3 Ehizibue, 25 Traoré (56' 32 Frendrup), 71 Wiafe, 2 Mitaj (65' 11 Meichtry); 77 Ellertsson (83' 17 Havel), 10 Messias (56' 9 Vitinha); 18 Osmajic (65' 76 Venturino).
In panchina: 39 Sommariva, 99 Stolz, 4 Amorim, 16 Drameh, 20 Sabelli, 31 Puczka, 74 Doucouré, 92 El Shaarawy, 97 Sow.
Allenatore: Daniele De Rossi
Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Bindoni - Barone. Quarto Ufficiale: Sacchi. VAR: Meraviglia. AVAR: Dionisi.
Note
Spettatori: 75.870
Ammoniti: Barella (I), Carlos Augusto (I), Marcandalli (G)
Possesso palla: 71%-29%
Tiri in porta: 4-3
Tiri totali: 14-11
Corner: 4-7
Recupero: 1°T 4', 2°T 2'.
RIVIVI IL LIVE
90' + 2 - FISCHIA AYROLDI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER DOMA AGEVOLMENTE IL GENOA CON UN SECCO 4-0 E RISPONDE AGLI SQUILLI DELLA LAZIO!!!
90' + 2 - Tira Esposito, Vasquez ribatte.
90' + 1 - Iniziano i due minuti di recupero.
88' - Saranno solo due i minuti di recupero.
87' - Ancora Zielinski prova dalla distanza, il tiro stavolta è migliore ma non inquadra la porta.
86' - Prova il tiro Meichtry, la chiusura è di Lavelli che si guadagna i complimenti dei compagni.
85' - Stones intercetta il cross di Ehizibue, poi Bisseck scivola sul passaggio di Diouf e ciò vale un corner per il Genoa.
84' - Zielinski prova al volo dalla distanza, conclusione che finisce in curva.
83' - Arriva il momento dei cambi: Luis Henrique rileva Dimarco, Lavelli entra al posto di Thuram. Nel Genoa Ellertsson esce per fare spazio ad Havel, al debutto in Serie A.
82' - Venturino recupera palla e lancia Ellertsson, fermato da Sucic. Sulla ripartenza Dimarco mette in mezzo dove Jones non arriva per un soffio.
81' - Possesso palla nerazzurro, coi due giocatori che aspettano da qualche minuto di entrare...
77' - Esposito prova a prendere posizione in area genoana, ma la palla gli sfugge e Vasquez può agevolare l'uscita di Bijlow.
76' - Si preparano a entrare Luis Henrique e Lavelli.
73' - Arriva il primo giallo per il Genoa, lo rimedia Marcandalli.
72' - Passaggio completamente errato per Vasquez, rimessa regalata all'Inter.
69' - Wiafe raccoglie un pallone vacante e calcia al volo, parata facile per Provedel.
69' - Buona chiusura di Stones che nega la giocata a Marcandalli.
67' - Thuram a caccia della tripletta: bel tiro a giro che trova la deviazione in corner di Vasquez.
66' - De Rossi esaurisce i cambi: fuori Mitaj e Osmajic, in campo Meichtry e Venturino.
65' - Thuram prova a chiudere il triangolo a ridosso dell'area genoana con Jones, palla anticipata da un difensore.
63' - Genoa che ora gestisce il pallone, l'Inter non ha poi molti motivi per accelerare ancora...
58' - Torna in campo Stones, che prende il posto di Carlos Augusto. Fuori anche Barella per Zielinski e Lautaro per Esposito.
56' - Doppio cambio nel Genoa: Vitinha e Frendrup prendono il posto di Messias e Traorè.
IL GOL DI THURAM: Tikus apre l'azione con un gran controllo a servire Barella, che guadagna il fondo e mette in mezzo dove è sempree Thuram che approfitta di un rimpallo togliendo forse il pallone a Jones e imbucando la quarta rete.
54' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMM!!!
53' - Otoa sbaglia un altro pallone, Dimarco prova a lanciare Lautaro ma sulla traiettoria si inserisce Vasquez.
50' - Numero di Traoré che salta Jones poi prova il lancio per Osmajic, Provedel aiutato da Akanji esce e controlla.
49' - Crossa Lautaro, palla troppo su Bijlow che blocca.
48' - Sono quasi 76mila le presenze a San Siro, tanti temerari considerando la serata rigida.
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21.51 - Il Genoa batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!
21.49 - Squadre che tornano in campo per il secondo tempo
HALFTIME REPORT - Se togliamo quella breve fiammata del Genoa con le due conclusioni di testa Osmajic neutralizzate da un ottimo Provedel, l'Inter ha tenuto le redini di questo primo tempo in lungo e in largo. Facendo alla grande il proprio dovere: schiacciando i rossoblu che provano però qualche ripartenza insidiosa, e colpendo al momento giusto per ben tre reti: apre Lautaro Martinez, raddoppia Marcus Thuram con una giocata bella e singolare, poi Petar Sucic segna il suo terzo rigore consecutivo assegnato per un contatto 'leggero' di Otoa su Barella. Poco da dire alla prova sin qui degli uomini di Chivu, che centra anche un palo con Carlos Augusto e segnerebbe anche con Federico Dimarco fermato però in fuorigioco poco prima del 3-0.
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45' + 3 - Subito dopo l'esecuzione del rigore, Ayroldi fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo avanti per 3-0 sul Genoa.
45' + 3 - Sucic torna a presentarsi dal dischetto... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! Solita esecuzione col saltellino implacabile, Bijlow è spiazzato!!!
45' + 2 - Calcio di rigore per l'Inter: Barella cade in area rossoblu per un contatto con Otoa (con Jones in mezzo alla traiettoria), Ayroldi concede il penalty. Qualche istante di attesa e poi la conferma...
45' - Il VAR interviene: fuorigioco di Dimarco, annullato il terzo gol.
44' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!! FEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIMAAAAARCOOOOOOOOOOOO!!!
IL GOL DI THURAM: Bisseck lancia Lautaro che parte sul tiro del fuorigioco e prova il tiro che viene rimpallato. Sulla traiettoria arriva Thuram che controlla e trova un tiro strano, lento e velenoso, che passa tra le gambe di Marcandalli e sorprende Bijlow. Una rete alla quale lo stesso Tikus sembra faticare a credere...
40' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAMMMMM!!!
37' - Altra azione tambureggiante dell'Inter innescata da Barella, la chiude Carlos Augusto che trova un calcio d'angolo.
35' - Wiafe si scontra con due difensori dell'Inter nel tentativo di colpire di testa, Provedel esce e blocca.
33' - Lautaro prende applausi anche per un ottimo ripiegamento in difesa.
32' - Wiafe spinge Barella, un fallo che appare netto non viene sanzionato da Ayroldi. San Siro protesta.
IL GOL DI LAUTARO: Perde palla Ehizibue, l'Inter si ributta in avanti con Barella che appoggia su Diouf. Il francese è bravo a trovare il capitano che approfitta di una difesa non impeccabile e con un diagonale perfetto lascia sulle gambe Biljow.
30' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!
28' - Altro contropiede del Genoa, tiro di Messias alto. Carlos Augusto ammonito per un pestone ai danni di Ellertsson.
26' - Wiafe rimette un pallone in area nerazzurra, Marcandalli colpisce di testa ma senza impensierire Provedel.
25' - E sono due! Ancora Osmajic va di testa sul cross di Messias, ancora Provedel vola e devia in corner.
23' - Parata clamorosa di Provedel su Osmajic. Uno-due Ellertsson-Mitaj, cross dell'albanese che imbecca Osmajic dimenticato dalla difesa e da Akanji in particolare, grandissimo riflesso del portiere.
23' - Combinazione Osmajic-Messias, il tiro dell'ex Milan è decisamente strozzata e termina a lato.
20' - Altro cross di Dimarco, Mitaj intercetta e spazza.
17' - Barella ferma Traoré che prova la ripartenza e viene ammonito tra le proteste.
16' - Barella strappa palla ad un avversario e rilancia l'azione Inter, cross di Dimarco che mette in difficoltà il Genoa costringendolo a rifugiarsi in corner con Otoa.
14' - Ellertsson svetta di testa sul cross di Wiafe, ma non impatta bene col pallone mandando fuori.
13' - Carlos Augusto centra il palo! TIro dalla distanza del brasiliano, la palla colpisce il legno con Bijlow che era sulla traiettoria.
12' - Chance per Dimarco! Azione costruita bene dall'Inter, Jones si gira e appoggia su Dimarco che prova il tiro dopo una finta trovando una deviazione.
10' - Fuorigioco segnalato a Thuram, scelta che lascia non pochi dubbi...
9' - Altra deviazione di testa, altro corner per i rossoblu.
8' - Genoa che guadagna campo e riparte con la sgroppata di Traoré che guadagna il primo corner del match. Al quale ne segue subito un altro.
7' - Brutto lancio di Sucic che voleva servire Diouf ma manda la palla direttamente in fallo laterale.
5' - Barella intercetta un buon pallone e serve Thuram il cui cross si perde nel vuoto, anche se il francese viene pizzicato in fuorigioco.
4' - Inter che gioca il pallone con passaggi volanti, prima che Vasquez spazzi in fallo laterale.
3' - Diouf cerca il dialogo con Barella, Mitaj ci mette il piede e intercetta il passaggio.
2' - Ayroldi interrompe involontariamente un'azione dell'Inter, chiama palla e scodella.
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20.46 - Sarà dell'Inter il primo possesso del match: PARTITI!
20.44 - Lautaro e Vasquez davanti all'arbitro Ayroldi per il sorteggio.
20.42 - Inter e Genoa entrano in campo per il prepartita.
20.41 - Squadre nel tunnel che porta al campo.
20.33 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, fra poco ci sarà il calcio d'inizio.
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Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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