Bebop & LaThuLa. Parte così la Gazzetta dello Sport nel suo commento alla partita di ieri tra Inter e Genoa. Un quadro generale dove si segnala la serata quasi perfetta della squadra di Cristian Chivu, se non fosse stato per le due sbavature della difesa che hanno portato ai pericoli causati da Milutin Osmajic che ha trovato sulla sua strada un gigantesco Ivan Provedel. Ma pesantissima per i rossoblu si è rivelata l'assenza di Leo Ostigard, "di nuovo ricoverato in ospedale per febbre. Davanti a Bijlow, i centrali Otoa e Marcandalli sembravano dei fuscelli al vento".
La chiave di volta è stata l'1-0 firmato da Lautaro Martinez, dopo il quale la squadra di Daniele De Rossi si è letteralmente squagliata "e l’Inter ha maramaldeggiato. Bisseck ha pescato Lautaro in profondità, rinvio maldestro di Otoa e sul rimpallo Thuram si è bevuto Marcandalli come uno spritz in un bar del centro. Prima dell’intervallo è stato annullato un gol di Dimarco per fuorigioco ed è stato concesso un rigore minimalista all’Inter, per un volo angelico di Barella su leggero tocco di un difensore. Sucic ha trasformato con il solito saltino. Tre rigori su tre in sette giorni, tra Atalanta, Stoccarda e Genoa. Il saltello di Sucic non ci convince, ma funziona, dunque ha ragione lui a praticarlo. Inter avvolgente e travolgente, Genoa incomprensibile: partito per difendersi e basta, nell’ultimo terzo del primo tempo ha abbassato la guardia e si è lasciato malmenare. Cristian Chivu si porta a casa un piccolo record: per la terza volta nella stagione l’Inter ha vinto le prime sette gare casalinghe in campionato".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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