L’allenatore del Monza, Ivan Juric, ha commentato la gara persa 4-0 contro la Roma ai microfoni di DAZN: “Vado a casa contento e soddisfatto per come abbiamo affrontato la Roma, per come abbiamo reagito e creato occasioni. Questa è una sconfitta diversa, possiamo imparare tanto”.

Il parere del tecnico sulla corsa Scudetto

Avendo affrontato Inter, Roma e Lazio, tutte le squadre ora in lotta per lo Scudetto, in trasferta, a Juric è stato poi chiesto quale secondo lui è la più forte: “La Roma è nettamente superiore a Inter e Lazio, ma noi abbiamo affrontato l'Inter la prima giornata: ieri i nerazzurri erano giocabili per il Genoa. Ho visto un'Inter magnifica. Sono tutte squadre veramente forti, la Lazio ha grande entusiasmo ed è un bellissimo campionato”.