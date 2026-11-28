PROVEDEL 7 - Come a Venezia, sono i suoi guantoni a tenere in vita l'Inter quando Osmajic inizia a bersagliare la sua porta di testa, sotto gli sguardi di Bisseck e Akanji. Doppia parata clamorosa nel giro di un minuto sul montenegrino che fa tutta la differenza del mondo e stende il tappeto rosso alla vittoria nerazzurra. Entrato di diritto negli highlights, si merita un prosieguo tranquillo.

BISSECK 6,5 - Trascorre molto più tempo negli ultimi 25 metri rispetto ai primi, dove a livello teorico dovrebbe posizionarsi. Un'ala aggiunta alla verve di Diouf, che pur con la consapevolezza dell'inevitabile scompenso tattico alle sue spalle (Mitaj a volte gode di troppa libertà), rappresenta la potenza algebrica alla fascia destra. E la sua presenza in area di rigore è spesso fucina di caos positivo. Chiude da braccetto sinistro: ricapiterà.

AKANJI 6 - Forse sperava in una serata più tranquilla, ma Osmajic è in gran forma e sullo 0-0 fa venire i geloni al pubblico di casa al di là delle temperature basse a Milano. Nel giro di un minuto o poco più costringe, di testa, Provedel a salvare la serata nerazzurra, con lo svizzero che non gli sta propriamente addosso. Unico (doppio) spavento della serata, perché poi gli prende le misure. Ma una cena al portiere potrebbe offrirla.

CARLOS AUGUSTO 6,5 - L'assenza di Bastoni si traduce ai suoi occhi come impiego extra e il brasiliano non si tira indietro. Pur muovendosi da braccetto, è tra coloro che sostengono la fase offensiva, arrivando anche ad accentrarsi e provare la soluzione. Così va anche vicinisso al gol, con un destro che si stampa sul palo a inizio partita. DAL 58' STONES 6 - Entra quando ormai è pura accademia, le due squadre stanno già pensando a martedì e si vive di iniziative estermporanee. Ma entra, èd è di per sé un'ottima notizia.

DIOUF 6,5 - Solita prestazione da all in, quando riceve il pallone ha sempre e solo un unico obiettivo: attaccare. Ovviamente oltre alla carne c'è anche tanto fumo, soprattutto quando arriva sul fondo e poi si porta il pallone sul piede forte, perdendo l'attimo o la precisione nella rifinitura. Sarà un caso, ma l'assist arriva quando serve Lautaro con il piede meno nobile. Continua a far alzare la gente dal seggiolino ogni volta che accelera: mai banale.

BARELLA 7 - Parte subito a mille, offre linee di passaggio a tutti ed è il primo a cambiare senso per ripartire una volta recuperato il pallone, come nell'azione in cui guida il contropiede del vantaggio o in quella in cui serve a Thuram l'assist che tutti gli attaccanti sognano. L'eccesso di slancio gli costa un cartellino giallo poco dopo il quarto d'ora, ma la sanzione non lo frena, anzi continua a gettarsi nella mischia come se nulla fosse. Brillante. DAL 58' ZIELINSKI 6 - Poco più di mezz'ora per riprendersi il posto in mezzo al campo e dimostrare che il problema al piede è superato. Minuti preziosi per ridare ossigeno a una mediana un po' in emergenza. Sfiora un golazo nel finale.

SUCIC 7 - Terza partita consecutiva nel ruolo di regista, gli mancano ancora il berretto, la seggiolina e il megafono tipici dell'immaginario collettivo ma la direzione del gioco non è affatto male. Si abbassa e si libera rapidamente del pallone, senza mai estraniarsi dalla fase di contenimento. Chiaramente quando ha più metri davanti si appoggia al fosforo e allarga con facilità il gioco, continuando a macinare chilometri anche a risultato in archivio. Terzo rigore perfetto con saltello: ci ha preso gusto.

JONES 6,5 - Buon rientro, abbastanza da mettere da parte le sensazioni negative degli ultimi spezzoni di gara in cui è stato coinvolto. Gli serviva fiducia, perché l'inglese si nutre di entusiasmo e a parte qualche pausa in cui resta a guardare gli sviluppi del gioco, è totalmente allegato alla partita e si fa anche applaudire per sano agonismo e qualche accelerazione che produce situazioni interessanti. Va ancora a sprazzi, ma sono sprazzi di qualità tecnica e fisica.

DIMARCO 6,5 - Meriterebbe la gioia del gol (che gli viene annullato per fuorigioco millimetrico) per l'atteggiamento sempre propositivo messo in campo, sempre nel vivo del gioco, una costante minaccia sulla fascia sinistra, rafforzata dalle sovrapposizioni di Carlos Augusto che gli permettono di accentrarsi e spostare qualche metro più dentro al campo la pericolosità del suo sinistra. Peccato che pochi centimetri di fuorigioco gliela neghino. Resta la prestazione convincente che rende la vita difficile a Ehizibue e Marcadalli. DALL'82' LUIS HENRIQUE SV.

LAUTARO 7 - Fatica a carburare, gli manca ancora il ritmo partita allora lui se la gioca con la tecnica di base, diventando rapidamente un punto di riferimento tra le linee. In area però guai a lasciargli mezzo metro: sul cross arretrato di Diouf alla mezz'ora, colpo da biliardo con la stecca appena ingessata e palla in buca d'angolo. Da bravo capitano, poi restituisce quello che gli è stato donato a Thuram per il raddoppio. All'ora di gioco va a riposarsi: la sua parte l'ha fatta ampiamente. DAL 58' ESPOSITO 6 - Entra sul 4-0, in un momento in cui chi ha avuto meno spazio cerca visibilità. Non è il suo caso e si limita a non strafare.

THURAM 7 - In assenza di Esposito tocca a lui svolgere compiti di centro-boa, con Lautaro che agisce più basso. Ha meno libertà di svariare e questo lo porta spesso spalle alla porta, posizionamento depauperante per le sue qualità. Che però vanno ben al di là dei tatticismi, non solo in teoria ma nel concreto: il movimento con cui raddoppia è da autentico 9 d'area di rigore. Meno estetico, ma di pari valore, il gol del poker. Meriterebbe riposo, ma come si fa a lasciarlo fuori? DALL'82' LAVELLI SV.

ALL. CHIVU 6,5 - Sa benissimo che senza i due interventi di Provedel non sarebbe andata allo stesso modo, e sicuramente ne parlerà domani alla squadra. Ma quando vinci una partita di Serie A con quattro gol di cui 3 nel primo tempo, c'è da essere soddisfatti. Dà fiducia alla ThuLa che lo ripaga con tre reti, positiva l'ennesima risposta da regista di Sucic e feedback incoraggianti da Jones. Totale controllo della situazione e pronta risposta alla Lazio corsara a Torino.



GENOA: Bijlow 5,5; Marcadalli 5,5, Otoa 5,5, Vasquez 5,5; Ehizibue 5,5, Traoré 6 (dal 56' Frendrup 6), Wiafe 6, Mitaj 6 (dal 66' Meichtry 6); Messias 6 (dal 56' Vitinha 5,5), Ellertsson 5,5, Osmajic 6,5 (dal 66' Venturino 6). All. De Rossi 5,5



ARBITRO: AYROLDI 5,5 - Manca qualche fischio, ma nulla di sconvolgente. Giusti i gialli a Barella e Marcandalli, un po' severo quello a Carlos. Più di una perplessità sul rigore assegnato all'Inter a fine primo tempo per un lieve contatto su Barella. Un déjà-vu di un paio di stagioni fa, quando piovvero critiche addosso al direttore di gara e al calciatore.

ASSISTENTI: Bindoni 6 - Barone 5,5

VAR: Meraviglia 5,5