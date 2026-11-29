Atalanta, Stoccarda, Genoa: Petar Sucic, con quel suo stile un po' naif ma rivelatosi tremendamente efficace, completa il suo tris di realizzazioni dal dischetto e rinforza la sua candidatura per l'eredità presente e futuro di Hakan Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport esalta il momento di forma del centrocampista croato, partendo dalla simpatica battuta dopopartita di Marcus Thuram: "Perché tengo sempre la palla sul dischetto? Devo decidere io chi tira, in base alle facce, a chi è più ansioso e poi scelgo…". Sucic ha comunque mandato tre messaggi forti e chiari: "In mezzo ha imparato a starci. Gestisce, imposta, guida anche i compagni in fase di possesso. Qualche sbavatura c’è stata, soprattutto su alcuni passaggi in orizzontale, ma la fiducia di Chivu è intatta, anzi è cresciuta di un’altra tacca dopo i 90 minuti di ieri".

Un Sucic così è una pepita per una squadra con un calendario fittissimo ma che ha trovato il suo perfetto surrogato di Calhanoglu, che dovrà restare fermo ancora un mese. E i dati corroborano questa impressione: "Sucic è il primo calciatore dell’Inter a realizzare un gol dal dischetto in almeno tre match di fila tra tutte le competizioni proprio da Calhanoglu che ne fece anche lui tre nell’ottobre 2025. Corsi e ricorsi storici. Intanto ieri nessuno ha giocato più palloni di lui (123), effettuato più passaggi positivi (104), lanci positivi (5) e sponde (6). Più le due occasioni create. Meglio di così…".