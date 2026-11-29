È Petar Sucic, l'autore del gol del 3-0 nel poker rifilato al Genoa, a presentarsi ai microfoni di RAI Sport dopo la partita di San Siro per esprimere il suo commento sul nuovo successo dei nerazzurri.

Terzo gol su rigore in tre partite, ci spieghi perché fai il saltello?

"Questo è il segreto... Non è facile segnare tre rigori in fila, ma ho studiato questo modo di tirare e questa è la mia tecnica. Sono felice, mi fido a tirare così e ne ho fatti tre su tre".

Ti ispiri a Modric come regista? Questo è il tuo ruolo?

"Sono contento perché il mister ha fiducia in me. So che Hakan Calhanoglu è tra i migliori del mondo, non è facile ma io provo a fare del mio meglio e aiutare la squadra il più possiible".

Quindi i maestri sono due.

"Certo, sappiamo che Modric è il migliore al mondo e Calha è incredibile come play. Sono felice di giocare in questa posizione, quando posso aiutare la squadra e quando vinciamo le partite".

Siete soddisfatti dopo questa vittoria?

"Certo. Non era facile dopo la Champions, magari avevamo sprecato troppe energie. Ma siamo stati seri e abbiamo preso tre punti importanti, siamo felici e andiamo avanti così".

Sullo 0-0 Provedel ha fatto due grandi parate, c'è ancora qualcosa da sistemare dietro?

"Sì, si può sempre migliorare. Nessuno è perfetto, anche la fase offensiva può migliorare. Provedel oggi è stato perfetto nel fare il suo lavoro".

Lazio e Roma davanti corrono tanti, inseguire è diverso?

"Pensiamo solo a noi, guardiamo di partita in partita e vedremo a fine stagione dove saremo".

Ora Genoa, Frosinone e Dortmund, sfida decisiva per la Champions.

"Ogni partita è importante, proviamo a vincerle tutte".

Roma impressionante a Parigi, è la più forte delle rivali?

"Sì, ci sono tante squadre forti. Ma noi siamo più forti".