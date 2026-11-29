Tra i profili accostati all'Inter in vista delle prossime sessioni di calciomercato c'è anche quello di Mario Hermoso, difensore in scadenza di contratto con la Roma. Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha commentato l'indiscrezione, prendendo come esempio il percorso dello spagnolo per sottolineare l'incidenza degli allenatori sulle carriere dei calciatori.

"Gli allenatori cambiano le vite, spostano carriere, sono troppo determinanti. Chi allena può inventare un ruolo che un giocatore non ha mai fatto, può dare una carriera che un giocatore non ha avuto. Si parla di un interesse eventuale dell'Inter per Hermoso se non dovesse rinnovare con la Roma: Hermoso girava per prestiti un anno e mezzo fa, non era considerato buono per giocare nella Roma e Gasperini in 48 ore ne ha fatto un perno della Roma, uno che era considerato non da Roma. Capisci di che parliamo? Carriere e vite che cambiano in continuazione".

Trevisani sul valore del lavoro degli allenatori al di là dei trofei

Il giornalista ha poi allargato il discorso all'importanza del lavoro svolto dai tecnici, sottolineando come il valore di un allenatore non possa essere misurato esclusivamente attraverso la conquista dei trofei. "L'unica cosa che non sta riuscendo a cambiare è la storia, per il momento non ha vinto lo scudetto e non ha portato trofei, ma il lavoro, la qualità, le parole di Luis Enrique sono fatti, non saranno trofei ma sono fatti".