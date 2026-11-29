Calcio e non solo. Lautaro Martinez rilascia un'intervista speciale alla Gazzetta dello Sport dove racconta di sé, del suo passato, ma anche dell suo rapporto con la moda e lo stile. Ne viene fuori un ritratto per certi versi inedito:

Il primo ricordo legato al pallone?

"È legato a mio fratello Alan, più grande di me di due anni. Stavamo sempre al campetto vicino a casa, due mattoni per porta e partite uno contro uno, anche per tre ore, finché mamma non ci chiamava per cena. Papà era calciatore e, fin da piccoli, ci portava nello spogliatoio. Lì ho imparato l’amore per lo sport, il rispetto e la disciplina".

Aveva già il carattere del centravanti?

"Avevo molta personalità. Se mi mettevano in porta, prendevo il pallone e uscivo palla al piede, cercando di saltare tutti pur di fare gol. Giocavo anche a basket. Se non fossi diventato calciatore, avrei provato a seguire quella strada".

Chi era il suo idolo da bambino?

"Mio padre, prima di tutto. Mi ha trasmesso l’amore per lo sport, la disciplina e la professionalità. Crescendo ho iniziato a seguire Radamel Falcao. Ho avuto la fortuna di giocarci contro, di scambiare la maglia e ancora oggi ci sentiamo spesso: mi dà consigli e mi manda messaggi».

Un giorno da ragazzo che rivivrebbe?

"Il debutto in prima squadra, a 14 anni. Mi chiamarono un giovedì per allenarmi il giorno dopo in vista della partita del sabato. Giocai coi compagni di papà, che si era ritirato due anni prima. I ragazzi delle giovanili erano in tribuna a guardarmi e al primo pallone toccato, appena entrato, feci gol".

Come passa il tempo lontano dal calcio?

"Lo dedico a mia moglie Agustina e ai miei figli. Viaggiando molto per il calcio, a casa cerco di godermi la famiglia. Andiamo al parco o a pranzo insieme. Produco anche vino in Argentina: è una passione che mi ha trasmesso mia moglie. Abbiamo acquistato vigneti a Mendoza e oggi abbiamo già cinque etichette sul mercato".

Conserva maglie e sneaker?

"Le maglie più importanti le custodisce mia madre, in particolare quella del mio esordio in Nazionale. Tra quelle ricevute da altri campioni tengo molto a quelle di Lionel Messi, della finale di Coppa America vinta contro il Brasile e della partita contro il Barcellona, oltre a quella di Falcao. Di sneaker sono un grande appassionato: ne ho più di cento paia, ma non le tengo da collezione. Le indosso tutte, fino a consumarle".

Quando arrivò a Milano, che cosa la colpì nel modo di vestire degli italiani?

"Il vedere come le persone curassero il proprio aspetto anche solo per andare al supermercato. Negli anni ho ampliato molto il mio stile e mi sono affidato anche a un personal stylist".