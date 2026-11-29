Riccardo Sganzerla, difensore dello Spezia, nell'intervista rilasciata a La Nazione ha parlato del momento della squadra e personale. Aquilotti in cima alla classifica e il giocatore parla così: "La città è davvero bellissima, si vive molto bene e mi sto trovando alla grande. Nel tempo libero mi piace stare con i compagni di squadra o a casa a guardare la tv, seguo un po' il tennis. Un atleta che mi piace molto per le sue qualità tecniche è Bastoni dell'Inter. Testa a testa col Ravenna? Lo viviamo tranquillamente, pensando a fare il nostro percorso partita dopo partita. Gli obiettivi principali sono il Pineto e chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi.