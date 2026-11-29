L’Inter ieri sera ha battuto il Genoa col punteggio di 4-0, una gara positiva per tanti punti di vista: dalla prestazione di tutta la squadra, al fatto che si sia chiuso la gara con 0 gol subiti, dato per nulla scontato in questa stagione. Il sito inglese Football Ground Guide, invece, ha fatto notare come i nerazzurri grazie ai loro tifosi abbiano stabilito un primato: per via dei 75.870 spettatori presenti sugli spalti di San Siro, Inter-Genoa è stato il match più visto in assoluto del 28 novembre. Non era per nulla scontato visto che in casa giocavano anche Manchester United e Real Madrid. Sono state 74.026 le persone che all’Old Trafford hanno assistito alla sconfitta roboante contro il Brentford, mentre a completare il podio della gare con più spettatori del giorno c’è Real Madrid-Alaves con 69.053 spettatori.