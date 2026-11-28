Continua a sorridere Simone Inzaghi in Arabia Saudita. L'Al Hilal dell'ex allenatore dell'Inter conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato, imponendosi per 3-1 sul campo dell'Al Ettifaq nella sfida valida per la tredicesima giornata della Saudi Pro League. Un successo che permette alla formazione di Riad di consolidare il primato in classifica, tenendo a distanza l'Al Qadsiah e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Al Hilal, Watkins e Milinkovic-Savic fanno sorridere l'ex Inter

A sbloccare l'incontro è Ollie Watkins al 30', prima del momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato da Alvaro Medran al 40'. Nella ripresa sale in cattedra una vecchia conoscenza del calcio italiano, Sergej Milinkovic-Savic, che riporta in vantaggio gli ospiti al 61'. Al 74' è ancora Watkins a trovare la via del gol, firmando la doppietta personale e il definitivo 1-3.

Numeri da capogiro: 11 vittorie in 12 partite

Il rendimento dell'Al Hilal in questa prima parte di stagione è impressionante. La squadra di Inzaghi ha conquistato 33 punti sui 36 disponibili, frutto di 11 vittorie e una sola sconfitta, con 35 reti realizzate e appena 10 incassate. Due i punti di vantaggio sull'Al Qadsiah e sull'Al Nassr, che hanno però disputato una partita in più. L'obiettivo dell'ex tecnico nerazzurro è riportare il titolo nazionale a Riad dopo il secondo posto della passata stagione, chiusa con 84 punti e senza sconfitte, ma alle spalle dell'Al Nassr.

Non solo campionato: Inzaghi punta anche alla Champions asiatica

Gli investimenti effettuati durante il mercato estivo, con gli arrivi di Ollie Watkins, Gabriel Martinelli e Crysencio Summerville, hanno ulteriormente arricchito il potenziale offensivo a disposizione dell'allenatore piacentino, chiamato a competere anche sul fronte internazionale. Nella AFC Champions League Elite, l'Al Hilal ha conquistato nove punti nelle prime quattro giornate, prima del pareggio per 2-2 sul campo degli uzbeki del Neftchi Fargona. La conquista del titolo saudita e il cammino nella massima competizione continentale rappresentano i principali obiettivi della seconda stagione di Inzaghi sulla panchina del club di Riad.