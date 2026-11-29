Enrico Preziosi a tutto tondo. Spaziando tra il destino della sua azienda e le sue impressioni sul mondo della politica, l'ex presidente del Genoa, parlando ai microfoni di Libero, è chiamato anche a rivivere tanti aneddoti del suo passato nel mondo del calcio dando anche i voti ad alcuni dei protagonisti coi quali ha condiviso il suo cammino, tra i quali anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti: "Voto 9, un gentiluomo. Un giorno, a pranzo con lui e José Mourinho, scommetto 5 milioni che Milito, alla prima stagione all’Inter, avrebbe fatto più di 12 gol. Poi ne ha realizzati 30, ma i 5 milioni non li ho ancora visti".

Andrea Agnelli.

"Persona perbene. Voto 8".

Berlusconi.

"Era anche un po’ allenatore: ad Arcore aveva una lavagna con i nomi dei giocatori. Merita 10».

Cairo.

"Gli do 3 ed è già troppo: mi è mancato spesso di parola".

De Laurentiis?

"È uno spocchioso e gli do 4-. Non ci andrei mai a cena. Però per i risultati ottenuti merita un 10".

Galliani.

"È un amico: 9".

Gaucci. Perché ride così?

"Dieci per simpatia. Un giorno mi invita nel suo castello a Perugia per trattare un giocatore. Mangiamo, beviamo e alle due di notte arriva la proposta pazza: “Andiamo a caccia di cinghiali”".

Lotito.

"Voto 6, si è dimenticato delle battaglie fatte insieme e della nostra amicizia".

Moggi.

"Un simpatico paraculo, è stato il manager più bravo: gli do 7".

Zamparini.

"È stato maltrattato dal calcio: gli do 7,5".