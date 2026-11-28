Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Si parte dall’addio alla Nazionale nel 2023. "Cosa vi ho nascosto? Nulla. Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Pensavo da un po’ di mesi delle cose, cioè che lui era probabilmente intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano. Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni. Poi ci fu un mese di silenzio. E iniziai a parlare. Gli arabi? Un amico mi aveva chiamato mesi prima dicendo delle cose, prospettandomi una soluzione di quel genere. Io l’avevo anche presa in considerazione. Ma io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare, però a volte succedono delle cose. Penso di aver fatto un errore, soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l’avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Quando ho capito di aver fatto una ca***ta? Subito. Ma non potevo più tornare indietro. Se ci fosse stato Luca avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose. Dopo l'addio di Spalletti ho chiamato Gravina? Non mi era piaciuto com’era finita. E ho riconosciuto l’errore. Non ho cercato attenuanti, né alibi. Ho tentato una spiegazione e mi sono scusato a più riprese".

Zazzaroni rivela che dopo tre anni di silenzio, la prima cosa detta da Mancini è stata: "Io vinco il Mondiale". La risposta di Mancini: "Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo".

"Nasco juventino - afferma Mancini -. La Juve? Non ci sono mai andato perché ho sempre preferito rimanere alla Samp e quindi le due, tre volte che poteva esserci la possibilità non l’ho presa in considerazione. Invidiato Vialli quando andò alla Juve? Mai invidiato Luca. Impossibile. Avrei voluto essere con lui quando vinse la Coppa dei Campioni perché a noi la cosa non era riuscita a Wembley col Barcellona. Sarebbe stato l’ultimo trofeo insieme".

"Meglio ct che allenatore? Sono ruoli differenti, ma a me piace fare l’allenatore tutti i giorni perché in tal modo riesci a incidere di più sulla squadra. Il ct è un ruolo bellissimo, potendo avere i giocatori per poco tempo ti costringe però a trovare altre soluzioni. Convocati ragazzi che non hanno giocato in serie A? Sono stato costretto a farlo, dal momento che in serie A la presenza degli italiani è ridotta al 30 per cento - spiega Mancini -. Una percentuale imbarazzante, non posso fare altro che andare a cercare giovani con potenzialità in grado di crescere. E devo correre dei rischi mettendoli dentro in partite importanti. Ci sono ragazzi con enormi qualità, per esprimerle hanno bisogno di tempo e esperienze. Per me conta l’aspetto tecnico, l’aspetto tecnico è quello che mi interessa quando scelgo un giocatore, in un secondo tempo cerco di capire in che ruolo possa rendere meglio. Ma solo il campo può darmi questa risposta. Io do libertà, poi parlo con i ragazzi, penso che a certi livelli i giocatori debbano essere lasciati abbastanza liberi di esprimersi. Quando abbiamo costruito la prima Nazionale, in giro non c’era nessuno che credesse in noi. Eravamo la settima, ottava in Europa. Dicevano che Verratti e Jorginho non avrebbero potuto giocare insieme e hanno formato un centrocampo fantastico. Siamo stati quattro anni senza perdere una partita, quindi abbiamo costruito, abbiamo giocato bene, molto bene, adesso dobbiamo ripeterci".



"La sconfitta con il Belgio? Ci siamo rimasti male. All’inizio avremmo firmato per quel percorso, ma quando arrivi lì speri sempre di andare avanti. Col Belgio abbiamo perso meritatamente - afferma Mancini -. Ho rivisto il 4-1 per capire le ragioni di una sconfitta del genere. Per 45 minuti non hanno fatto niente più di noi. Due, tre episodi hanno cambiato la partita. Siamo stati un po’ leggeri in certe situazioni difensive. Io credo che risulteranno più importanti e formative le due col Belgio che le due con la Francia. I club non hanno alcun interesse per la Nazionale, che deve trovare le soluzioni da sola. È inutile che ci lamentiamo della situazione che si è venuta a creare da almeno vent’anni, dobbiamo soltanto cercare i giocatori e fargli fare esperienza rischiando di perdere qualche partita».

"Un giocatore, oltre a Maradona e Messi, che mi ha realmente impressionato? Ronaldo. Il Fenomeno. Non è nemmeno semplice fare un solo nome. Dall’inizio degli anni Ottanta in poi abbiamo visto in Italia i migliori del mondo, da Platini a Gullit, a Van Basten, Zico, Careca, Zidane. E l’incompiuto assoluto? Non vado troppo indietro. Io penso che Zaniolo abbia un potenziale importante, Quando l’ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi, oggi per le qualità fisiche e tecniche che possiede dovrebbe essere una star del calcio italiano. Esperienza esaurita la sua? No, io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi può dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare. Mi piacciono gli irregolari perché sono quelli che fanno la differenza. Noi possiamo lavorare su tutti i princìpi e le tattiche che vogliamo e conosciamo, ma poi ci sono le partite che vengono risolte da chi sa giocare, non c’è niente da fare. Non puoi pensare di poter dominare tutte le volte, devi anche saper soffrire e se hai un giocatore che ha qualcosa in più te la decide lui con una giocata».

Chiusura dedicata alla Serie A. "Chi vince lo scudetto? Penso la Roma - conclude -. Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo".