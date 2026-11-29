"Mi sono divertito, il ruolo dell'allenatore mi piace molto". Così Antonio Candreva racconta la sua esperienza nello staff dell'Italia Under 15 reduce dal torneo di Baku in Azerbaigian alla Gazzetta dello Sport. Un'intervista che diventa l'occasione per rivivere alcuni momenti della sua carriera, compresa l'esperienza all'Inter dove ha avuto come allenatore anche Antonio Conte: "Tira fuori il meglio di te. Una volta, ad Appiano, mi fermai dopo un passaggio sbagliato e lui impazzì: “Ma che fai? Non hai più voglia'. Urlando, eh. Lui è così. A gennaio 2017 mi voleva al Chelsea".

All’Inter sente di aver dato meno?

"Mi hanno massacrato per la storia dei cross sbagliati, ma ho fatto cento assist in A. Il primo anno andò bene, così come l’ultimo con Conte, ma con Spalletti non sentivo la fiducia. Sarei dovuto andare al Monaco e al Dalian, in Cina, ma nel 2019 tornai a far gol".

Col Lecce, da 35 metri, con tanto di esultanza virale.

"I tifosi si ricordano ancora della mia espressione “da meme”. Mi è sempre piaciuto più fare assist piuttosto che segnare".

Un rimpianto ce l’ha?

"Purtroppo, mio padre non mi ha visto smettere. È morto nel 2020. Non si è mai vantato di avere un figlio calciatore. Mi sarebbe piaciuto vederlo sugli spalti durante il mio ultimo giro di campo".