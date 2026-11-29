Matteo Spinaccè ha segnato due gol in pochi giorni, lanciando il Mantova nelle zone alte della classifica di B. Il tecnico dei virgiliani, Francesco Modesto, ha parlato così del calciatore di proprietà dell'Inter: "Ha dei margini di crescita notevoli, delle potenzialità che possono portarlo ad una carriera veramente importante. Sta a lui applicarsi e fare il massimo. Da questo punto di vista, da come si allena, da quanto pretende da sé stesso, io non posso dire nulla di negativo, anzi". Le parole riprese da TuttoMantova.