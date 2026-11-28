Il Napoli potrebbe puntare su Sebastiano Esposito in vista del mercato di gennaio. A poche ore dal match che vedrà il Sassuolo, formazione dove milita il fratello del bomber nerazzurro Francesco Pio Esposito e che a sua volta è stato protagonista con la maglia dell'Inter, opposto proprio ai partenopei, il direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri si rallegra di fronte a questi rumors: "Il fatto che una squadra come il Napoli osservi i nostri giocatori fa piacere e ci inorgoglisce. Noi abbiamo puntato su Sebastiano in estate per questo ed il fatto che il suo nome sia accostato al Napoli e che sia arrivato in Nazionale dà ancora più valore alla nostra scelta. Noi adesso però dobbiamo pensare solo al nostro momento e a risollevarci in classifica", le sue parole a Tutto Mercato Web.