La netta vittoria contro il Genoa ha messo in risalto, ancora una volta, l’accoppiata Lautaro Martinez - Marcus Thuram, tornata titolare e di nuovo con entrambi gli attaccanti a segno nella stessa partita. Secondo il Corriere dello Sport, però, "per l’Inter a fare la differenza è stato il loro affiatamento, l’intesa maturata nel tempo negli ultimi venti metri di campo che ha permesso di archiviare in fretta la pratica Grifone, trascinando tutto il resto della squadra. Un discorso che nel caso potrà essere riaggiornato in pochi giorni, già martedì sera, sempre a San Siro, nella sfida di Coppa Italia".

Cristian Chivu può pertanto sorridere, visto che ha di nuovo per le mani un vero e proprio arsenale offensivo e ieri sera si è avuta l’ennesima conferma, aspettando il rientro di Ange-Yoan Bonny per completare un reparto che garantisce sempre alti rendimenti.