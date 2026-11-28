Daniele Quieto, classe 2005, fantasista del Cosenza, ha parlato ai microfoni di TuttoC.com, raccontando anche il suo passato nel settore giovanile nerazzurro: "L'esperienza all'Inter mi ha dato tanto, mi ha fatto maturare e mi ha lasciato un bagaglio che mi porto dietro, però c'è anche altro. Oggi Cosenza è un'opportunità da cogliere per far vedere le mie qualità e fare bene, pensando al qui e ora, al presente. Il resto verrà da sé, se faccio bene quello che devo fare ogni giorno".