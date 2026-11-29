Melgrati 6.5 - Tendenzialmente si regala un pranzo domenicale tranquillo, nel quale è chiamato a mettere qualche pezza non difficile.

Garonetti 6 - Non trema e contribuisce a tenere la porta inviolata (Stante 5.5 - Con un briciolo di precisione in più, staremmo parlando dell'eroe di giornata. Che peccato quel pallone colpito da vicinissimo e spedito sul fondo).

Prestia 6 - Guida sapiente in un pomeriggio con pochi patemi.

Jakirovic 6 - Il coerente prosieguo di quanto detto per i due compagni di reparto.

Aidoo 5 - Prestazione ombrosa del terzino di scuola nerazzurra, poco preciso nel cross e poco propenso a mordere (Milani S.V.).

Bovo 5.5 - Prestazione tendenzialmente amorfa del centrocampista classe 2005, il quale si rende anche autore di una serie di errori tecnici non da lui (Fiordilino 6 - Gestisce in tranquillità).

Kaczmarski 5.5 - Prestazione discreta macchiata da un giallo evitabile che priverà Vecchi di un elemento prezioso contro il Bari (Agbonifo 5.5 - Tendenzialmente impalpabile).

Marello 6 - Non sfigura ma non emerge, come quasi tutti gli altri.

Mosconi 5.5 - Oggi non si è mai accesso e lo spunto alla squadra è mancato eccome (Mancuso 6 - Una sua sgusciata fa passare due minuti di preoccupazione ai barlettani, ma senza lasciare definitivamente il segno).

Charlys 6 - Compitino e qualche sbilenca conclusione da fuori area. Almeno ci prova.

Fumagalli 5 - Mastica più volte una conclusione che poteva risultare molto più pulita e velenosa. In generale, macchinoso e poco graffiante.