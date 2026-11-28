Anche Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare il poker dell'Inter contro il Genoa: "Mi è piaciuto il collettivo, ciò che la squadra ha fatto per la continuità che stiamo cercando di trovare, visto che la stagione è lunga e giochiamo ogni 3 giorni. Mi prendo anche la fiducia dei giovani che lavorano sodo e cercano sempre di dare il massimo".

Nel calcio di oggi, dove si gioca sempre, Thuram ha giocato le ultime 15 da titolare.

"Abbiamo avuto il problema di Lautaro, ma siamo contenti del lavoro degli altri attaccanti, che hanno capito l'importanza dei momenti. Pio e Thuram hanno dato tutto e siamo contenti per ciò che stanno facendo. Lautaro? Il minutaggio era quello che era, ma siamo contenti per il lavoro fatto e sta ritrovando brillantezza. Pio ha riposato un po' visto che le ultime le ha giocate tutte. Stiamo cercando di gestire minutaggi e rotazioni, ma caschiamo sempre in piedi. Con Bonny saremo al completo".

La crescita di Sucic è importante anche da play.

"Anche l'anno scorso l'avevamo provato lì. Sappiamo la qualità, la visione e quel che ci può dare. Può migliorare anche lui; nel secondo tempo mi è piaciuto, si è lasciato andare facendo vedere cose straordinarie sul piano tecnico e delle scelte. Ha margini di miglioramento, ha fiducia. Abbiamo bisogno di giovani di qualità ed energia.

Qual è il criterio dei rigori?

Abbiamo tre rigoristi: Calhanoglu, Zielinski e Sucic. Hanno qualità e sanno batterli. Nessuno discute del loro calcio dagli undici metri. Petar è una scoperta che abbiamo fatto l'anno scorso provando i rigori e parlando anche con i portieri. Le gerarchie sono prestabilite".