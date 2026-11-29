Gennaro Gattuso è certamente soddisfatto per il successo della sua Lazio sul campo del Torino, che ha permesso ai biancocelesti di volare a quota 35 punti mantenendo la vetta momentaneamente davanti all'Inter, in attesa della Roma. Il tecnico ha parlato così a Sky: "Vedremo dove arriveremo. Questo discorso dovrà essere fatto quando mancheranno sette-otto giornate alla fine, ora è troppo prematuro. La verità è che noi vinciamo ma anche le altre squadre in alto al momento vincono. Se guardiamo la classifica siamo tutti là, nessuno ha preso il volo e nessuno sta facendo meno degli altri, parla la classifica". Le parole sono state riprese dai colleghi de LaLazioSiamoNoi.