La prova di Giovanni Ayroldi e dei suoi assistenti in Inter-Genoa non convince la Gazzetta dello Sport che affibbia un cinque all'intera terna arbitrale. Pesano alcuni episodi giudicati con manica troppo larga, a partire dal calcio di rigore del 3-0. Questo il dettaglio: "Nel primo tempo, al 17’ rischia molto Barella, che dopo avere preso il cartellino giallo manda a quel paese l’arbitro. Al 32’ fallo netto (contatto alto e basso) di Wiafe su Barella al limite dell’area del Genoa, ma Ayroldi non fischia. Al 43’ di recupero Barella penetra in area e viene toccato leggermente da Otoa: rigore molto generoso. Nella ripresa, al 6’ confermato il 4-0 di Thuram dopo check con il Var per un possibile fuorigioco".

Ayroldi — 5. Due offside sbagliati in avvio, si prende un “vaffa” da Barella e fischia un rigore molto sotto la soglia stagionale.

Bindoni — 5

Barone — 5