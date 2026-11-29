La Roma risponde alle vittorie di Lazio e Inter, superando per 4-0 il Monza allo stadio Olimpico. I giallorossi indirizzano la partita già nel primo tempo, chiuso con tre reti di vantaggio, per poi arrotondare il risultato nei minuti di recupero. Un successo che permette alla formazione capitolina di riprendersi il secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista Lazio. A sbloccare l'incontro è Donyell Malen, che sfrutta un suggerimento di Rodrigo Mora e batte Thiam con un preciso diagonale di destro dall'interno dell'area di rigore. L'olandese veste poi i panni dell'assistman, servendo Matias Soulé in occasione del raddoppio. L'argentino non sbaglia e trova il secondo palo con il mancino. Prima dell'intervallo arriva anche la doppietta personale dell'ex Juventus, autore di uno splendido tiro a giro che termina sotto l'incrocio dei pali.

Malen si infortuna, Castro completa il poker

L'unica nota negativa della serata giallorossa riguarda le condizioni di Malen. L'attaccante olandese, dopo aver rimediato un colpo alla caviglia destra nel finale della prima frazione, non rientra in campo dopo l'intervallo, lasciando il posto a Santiago Castro. L'ex attaccante del Bologna spreca inizialmente una buona occasione, salvo poi trovare la via del gol al 91', fissando il risultato sul definitivo 4-0. Il Monza prova a rendersi pericoloso dalle parti di Svilar, senza però riuscire a trovare la rete della bandiera. La Roma conquista così tre punti preziosi nella corsa al vertice, confermandosi a ridosso della Lazio e mantenendo aperta la lotta per il primato.