Il gemellaggio tra le tifoserie di Inter e Lazio è uno dei legami più longevi e radicati del calcio italiano, nato negli anni Ottanta (tra il 1985 e il 1987) tra le rispettive Curve Nord e questo legame sembra non finire. Al termine della partita che la formazione di Gattuso ha vinto contro i granata, nel settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino è apparso uno striscione interista: "Secondo anello verde". Nel corso della sciarpata dei tifosi laziali, non è di certo passato inosservato lo striscione dell'Inter.

🚨Presente il secondo anello verde interista allo stadio Olimpico grande Torino #SSLazio #Inter https://t.co/lYrPQ1Pnca — Spazio_Lazio (@ImmobileThe) November 28, 2026