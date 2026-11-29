Il gemellaggio tra le tifoserie di Inter e Lazio è uno dei legami più longevi e radicati del calcio italiano, nato negli anni Ottanta (tra il 1985 e il 1987) tra le rispettive Curve Nord e questo legame sembra non finire. Al termine della partita che la formazione di Gattuso ha vinto contro i granata, nel settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino è apparso uno striscione interista: "Secondo anello verde". Nel corso della sciarpata dei tifosi laziali, non è di certo passato inosservato lo striscione dell'Inter.
🚨Presente il secondo anello verde interista allo stadio Olimpico grande Torino #SSLazio #Inter https://t.co/lYrPQ1Pnca— Spazio_Lazio (@ImmobileThe) November 28, 2026
Sezione: News / Data: Dom 29 novembre 2026 alle 13:09
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
autore
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
Altre notizie - News
Altre notizie
Domenica 29 nov
- 13:24 Pazzini: "Inter da 7,5, ma ringrazi Provedel. Su Barella un rigorino"
- 13:23 LIVE SERIE C - Barletta-Inter U23 0-0: fine primo tempo al Puttilli
- 13:15 Sassuolo-Inter UP&DOWN: giornata super per Ghisoni Fasana, due da rivedere
- 13:09 Torino-Lazio, spunta uno striscione interista nel settore ospiti
- 12:56 Primavera 1, l'Inter batte il Sassuolo a domicilio ed è temporaneamente prima
- 12:55 Thuram, gol con dedica speciale. Il tema? Il videogioco del momento
- 12:40 Preziosi dà i voti: "Moratti un vero gentiluomo, merita un nove"
- 12:26 Torna a San Siro Leonardo Bove: incontro e libro regalato a Bastoni
- 12:11 Frosinone sulle spine per Kvernadze. Alvini: "Speriamo non sia serio"
- 11:57 Calvarese: "Otoa-Barella, dinamica da rigore ma il replay lo depotenzia"
- 11:42 Lautaro in campo e fuori: "Mio padre l'idolo. Se mi mettevano in porta..."
- 11:28 Lautaro lascia aperta una striscia iniziata nel 2018. Come lui solo Mbappé
- 11:13 Il Secolo XIX - Genoa, Otoa non è Ostigard. E Ayroldi non porta fortuna
- 10:59 Bisseck compie 26 anni, l'Inter lo celebra e lui invita tutti alla festa
- 10:45 Sassuolo, Serpini: "Inter la prima della classe, sarà una bella partita"
- 10:30 Sucic a SM: "Non toglierò i rigori a Calhanoglu. Lautaro il leader"
- 10:20 TS - Chivu ha la rosa per arrivare in fondo. Ma su Provedel non convince
- 10:10 Sucic: "Il saltello sul rigore? È il mio segreto... Roma forte, noi di più"
- 10:00 Candreva: "All'Inter fui massacrato per i cross. Ma che gol al Lecce"
- 09:50 CdS - Lautaro e Thuram, la coppia d'assi che trascina l'Inter
- 09:40 Capello: "L'Inter ha fatto un passo avanti. E ha giocato da squadra"
- 09:30 GdS - Inter, in Coppa Italia perché non provare Lavelli dal 1'?
- 09:20 Il CdS rilancia l'idea Hermoso a zero: "L'Inter ci pensò già due anni fa"
- 09:10 GdS - I rigori e non solo: con Sucic la regia nerazzurra è al sicuro
- 09:00 GdS - Bebop & LaThula, il Genoa si squaglia. Piccolo record per Chivu
- 08:50 Moviola GdS - Terna arbitrale insufficiente. Barella rischia il rosso
- 08:40 Pagelle TS - Thuram da otto, Jones solo da sei. Giù Akanji
- 08:30 Moviola CdS - Ayroldi da 6: "Ma chissà cosa dirà Orsato del rigore"
- 08:20 Pagelle CdS - Provedel ripaga la fiducia di Chivu. Barella giganteggia
- 08:10 Pagelle GdS - Thuram in vetta, il voto più basso è il 6 a Bisseck
- 08:00 Quei cinque minuti di follia: uno "sliding door" che vale una vittoria
- 00:09 Genoa, Vasquez in conferenza: "Parate clamorose di Provedel, l'Inter ti fa pagare ogni minimo errore"
- 00:00 Se c'è pioggia di gol, c'è speranza
Sabato 28 nov
- 23:59 Chivu in conferenza: "Martedì giocheranno Stankovic e Provedel. Lautaro è il nostro leader"
- 23:50 Inter-Genoa, la moviola: Ayroldi non sempre preciso. Molto generoso il rigore dato ai nerazzurri
- 23:42 De Rossi in conferenza: "L'Inter ha vinto meritatamente, martedì gara diversa"
- 23:40 Chivu a ITV: "Davanti si viaggia forte e chi è dietro insegue"
- 23:38 Chivu a DAZN: "Rigori? Gerarchie chiare. E giocando ogni 3 giorni..."
- 23:36 videoInter-Genoa 4-0, Tramontana: "Determinati e spettacolari, che goduria! Provedel miracoloso"
- 23:34 Chivu a Sky Sport: "Siamo la squadra da battere, nessuno regala nulla"
- 23:25 Sucic a ITV: "I rigori? È un segreto. Felice di aver aiutato la squadra"
- 23:25 De Rossi a DAZN: "Vittoria Inter meritata. Il rigore è poca roba"
- 23:23 Lautaro in conferenza: "Dobbiamo ancora migliorare e togliere gli errori. La 10 argentina? Mi piacerebbe..."
- 23:20 Genoa, De Rossi a Sky: "Non pensiamo alle parate di Provedel. Rigore? Poca roba"
- 23:15 Lautaro a ITV: "Ho lavorato tanto mentre ero fermo per rientrare così"
- 23:10 Lautaro a DAZN: "L'infortunio? Una mia cazz**a. L'obiettivo è..."
- 23:08 Provedel a DAZN: "Io sono qui per parare. Siamo migliorati come squadra"
- 23:05 Lautaro a Sky: "L'Inter più forte? Questo dobbiamo dimostrarlo ogni giorno"
- 23:03 Thuram a DAZN: "Lautaro ci era mancato". Poi scherza sui rigori
- 22:53 Thuram Player of the Match a Sky: "Queste le partite che vogliamo fare"
- 22:53 Provedel a Sky: "Importante vincere dimostrando solidità"
- 22:43 Stavolta il poker vale il piatto: Genoa travolto 4-0, l'Inter risponde alla Lazio
- 22:40 Inter-Genoa, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 Inter-Genoa, le pagelle: Jones, sprazzi di qualità. Barella brillante
- 22:40 Rivivi il LIVE - In DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-GENOA: COMMENTI e ANALISI. COLLEGAMENTO da STADIO
- 22:39 Inter-Genoa, Fischio Finale - "Quando danno gas, possono fare 2-3 gol a tutti": De Rossi aveva previsto (quasi) tutto
- 21:52 Il Meazza si veste a festa: quasi 76 mila spettatori per Inter-Genoa
- 20:25 Genoa, Ellertsson a Sky: "Con l'Inter bella occasione, dovremo essere perfetti"
- 20:25 Akanji a Sky Sport: "Io sto bene, spero di farlo vedere stasera"
- 20:20 De Rossi a DAZN: "Loro hanno la forza di ribaltarla anche se sono in difficoltà"
- 20:16 Genoa, De Rossi a Sky: "Ho sempre perso con l'Inter, non c'è una formula per batterla"
- 20:15 Ellertsson a DAZN: "Oggi gioco più basso. Sono pronto ad aiutare"
- 20:14 Akanji a ITV: "Arriviamo bene, dobbiamo fare il nostro gioco e restare concentrati"
- 20:10 Akanji a DAZN: "Mi adatto in qualsiasi posizione. Ora dobbiamo..."
- 20:09 Chivu a Sky: "Oggi la ThuLa, martedì magari cambio. E Stankovic..."
- 20:07 Chivu a DAZN: "Crescita di Pio straordinaria. Jones? Ci aspettiamo alzi il livello"
- 20:05 Inter-Genoa, Alessandro Bastoni a San Siro per stare vicino alla squadra
- 19:57 Non si arresta la corsa della Lazio, Provstgaard e Isaksen piegano il Torino
- 19:46 Martinez indisponibile: contusione alla coscia, niente Genoa. C'è Provedel
- 19:34 AIC e AIAC a Malagò: "Mai espresso pareri negativi sulla scelta di Mancini"