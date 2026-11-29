La partita in programma domani sera tra Cagliari e Milan può offrire uno spunto relativo ai dialoghi tra le parti per l'attaccante Paul Mendy. Secondo TuttoSport, il calciatore senegalese è finito nei radar del Diavolo, che potrebbe anche muoversi in anticipo per strappare un'opzione di prelazione in vista dell'estate e battere la concorrenza di Inter e Roma. Jerry Cardinale sarà presente in Sardegna e chissà che non possa essere l'occasione per parlare anche di questa eventuale trattativa. Una settimana fa si era anche parlato dell'ipotesi di Camarda in rossoblu.